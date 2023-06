James Gunn infrange i sogni dei fan sul futuro di Suicide Squad

Idris Elba sarebbe voluto tornare con Bloodspot, ma i sogni dell'attore e dei fan sul ritorno della Suicide Squad sono stati infranti proprio da James Gunn!

Co-direttore dei DC Studios, nonché regista dei primi due film dedicata alla banda di super cattivi, Gunn è attualmente al lavoro per Superman: Legacy film incaricato di ravviare il DC Extended Universe, ma non solo: per Gunn si aprono orizzonti nuovi alla guida DC e tra questi non ci sarà un terzo film di Suicide Squad. La conferma arriva dallo stesso regista che nel corso di una puntata del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum ha risposto negativamente circa il potenziale di espandere le avventure della banda di super cattivi.

Che i nuovi progetti per il DCEU non siano più in linea con Suicide Squad? Un primo segnale di allarme potrebbe essere il nuovo cofanetto targato DC che non contiene i film di Suicide Squad, ma Gunn non ha dato ulteriori dettagli sulla decisione dei DC Studios.

La nuova visione per l'universo DC però conterà ancora una grande cavallo di battaglia di James Gunn ossia la seconda stagione di Peacemaker che verrà semplicemente messa in stallo nel periodo di produzione di Superman: Legacy. Attualmente il ritorno di Clark Kent potrebbe essere la nuova ancora di salvezza dopo il disastro al box office di The Flash, ma dovremmo aspettare il 2025 per saperlo!