James Gunn ci informa del fatto che sta scrivendo Guardiani della Galassia Vol. 3: ORA!

James Gunn ama i social e dunque non è una sorpresa che lo si veda spesso informare i propri fan del suo lavoro o... Di un sacco di altre cose, come l'incontro recente che ha avuto con Mark Hamill. Di un'ora fa è il post che ci informa dell'attuale lavoro che il regista sta compiendo su Guardiani Vol. 3, proprio ADESSO!

Nella caption del post di James Gunn diffuso via Facebook leggiamo: "Writing Guardians of the Galaxy Vol. 3 right now. 😬" Sto scrivendo Guardiani della Galassia Vol. 3 proprio ora.

E l'immagine che ha postato è un bel selfie di lui senza occhiali in quello che, presumiamo, sia il suo studio.

Di Guardiani della Galassia Vol. 3 sappiamo davvero poco (dal momento che lo script deve ancora essere ultimato), ma di certo c'è che lo dirigerà Gunn. Ci sono anche altre notizie che stanno facendo un po' il giro di internet, ma è meglio evitare spoiler.

Per adesso, chi volesse, può leggersi il recap della sinossi di Vol 2: "Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Marvel's Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill (Chris Pratt). Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi."