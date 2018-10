James Gunn in lizza per scrivere e dirigere Suicide Squad 2 (o qualcos'altro)?

Il licenziamento di James Gunn da Guardiani della galassia vol.3 potrebbe essere la fortuna della DC Comics. The Wrap ha confermato che il filmaker è attualmente in lizza per scrivere Suicide Squad 2.

Secondo un rumor del sito (non ancora confermato ufficialmente) James Gunn sarebbe in lizza per scrivere da capo Suicide Squad 2; secondo The Wrap, nonostante non gli sia stata offerta la regia, la Warner Bros. Pictures vorrebbe vederlo comunque in cabina di regia.

Trattandosi di una voce di corridoio, chiaramente, ci sono voci discordanti in merito. Il The Hollywood Reporter, ad esempio, crede che Gunn sia in lizza per scrivere un nuovo film della DC con un personaggio/personaggi inediti o, comunque, non della Suicide Squad.

Ovviamemte, al momento, ne sappiamo poco e dovremmo attenderere novità o aggiornamenti in merito nelle prossime ore/giorni.

Suicide Squad 2 non ha una data di uscita ufficiale ma, stando ai report, le riprese potrebbero iniziare il prossimo anno per un'uscita nel 2020. Al momento è Gavin O'Connor il regista scelto per dirigerlo e, fino a notizie ufficiali, è ancora lui seduto in cabina di regia. Al contrario, dopo il licrnziamento fortemente voluto dalla Disney, i Marvel Studios hanno messo Guardiani della galassia vol.3, originariamente previsto per il 2020, in stand-by; lo studio ha intenzione di utilizzare lo script di Gunn ma la Disney, ha dichiarato, difficilmente tornerà sui propri passi re-ingaggiando il filmaker.