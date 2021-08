James Gunn: 'I film trascendono il tempo grazie alla televisione, non al cinema'

The Suicide Squad è finalmente al cinema, ma per svariati motivi sta incassando meno del previsto. Tra questi si annovera anche l'uscita in contemporanea su HBO Max negli USA, ma James Gunn sembra non provare rancore per questa scelta da parte di Warner Bros., e in generale sull'idea delle pellicole in streaming.

Non importa dove, basta che si guardi e se ne parli.

Sembra essere questo l'atteggiamento di James Gunn nei confronti della decisione di Warner Bros. di optare per un'uscita ibrida di The Suicide Squad tra cinema e HBO Max, come anche sull'idea di portare sempre più pellicole sulle piattaforme streaming.

"Non mi interessa più di tanto. Quello che mi importa è il progetto che mi trovo di fronte" ha raccontato il regista ai microfoni di Variety "[The Suicide Squad] è un film realizzato principalmente per il grande schermo, ma credo che funzionerà tranquillamente anche in tv. Sentite, i film non trascendono il tempo perché vengono visti al cinema, ma perché vengono poi mostrati in tv. Lo Squalo oggi non è un classico perché le persone lo stanno vedendo al cinema. Non ho mai visto Lo Squalo al cinema, ed è uno dei miei film preferiti".

"Penso che lavorare alla serie tv di Peacemaker mi abbia insegnato che posso essere ugualmente felice a lavorare in tv. Addirittura direi che per certi aspetti mi sento anche più a mio agio, perché ho più tempo per focalizzarmi sui personaggi, e non ho lo stesso tipo di pressione nel passare sempre alla scena successiva" continua Gunn "Ma non voglio nemmeno che l'esperienza cinematografica venga a mancare. Non so se sarà possibile, ma non sappiamo nemmeno cosa accadrà. Abbiamo ancora casi di COVID perché c'è gente che non si vaccina, cosa che dovrebbero fare. Si spera, e ancora si spera, che tra un anno questa cosa non sarà un problema. E se così sarà, cosa accadrà? Non lo sappiamo. Non lo sa nessuno"

"Mi importa perché vorrei che le persone potessero andare al cinema. Ma se non potranno, non mi taglierò i polsi. Non mi importa fino a quel punto" conclude.

E voi, condividete le parole del regista? Fateci sapere la vostra nei commenti.