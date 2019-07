James Gunn girerà The Suicide Squad e Guardiani della Galassia 3 negli stessi studios

HN Entertainment conferma che James Gunn dirigerà le riprese dei suoi prossimi due film, The Suicide Squad per Warner Bros. e Guardiani della Galassia 3 per Disney, negli stessi studios cinematografici.

Trattasi dei Pinewood Studios di Atlanta, che in precedenza hanno ospitato anche i set di Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia 2: l'unico intoppo potrebbe verificarsi qualora Disney e Marvel Studios decidessero di lasciare la Georgia come boicottaggio alle nuove leggi anti-aborto, manovra politica che la major aveva minacciato qualche settimana fa.

Le riprese del film Marvel dovrebbero comunque iniziare subito dopo la conclusione di quelle per il film DC, che saranno dirette ad Atlanta: il primo capitolo del franchise di Suicide Squad fu diretto da David Ayer nei Pinewood Studios di Toronto Studios, dove più recentemente ha preso vita anche Shazam!; l'imminente Birds of Prey, in uscita a febbraio 2020, è stato invece girato nei Warner Bros. Studios di Burbank, in California.

Il report di HN Entertainment comunica anche che le riprese di The Suicide Squad inizieranno a settembre.

Nel cast, dopo il recente annuncio di Storm Reid come figlia di Idris Elba, vedremo anche il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Jai Courtney nei panni di Captain Boomerang e Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag. Le new entry saranno il succitato Idris Elba in un ruolo attualmente tenuto segreto, Daniela Melchior nei panni di Ratcatcher e David Dastmalchian nei panni di Polka-Dot Man. Anche John Cena è in trattative per unirsi al cast, in un ruolo sconosciuto.

L'uscita del film, lo ricordiamo, è prevista per agosto 2021.