James Gunn sul suo futuro: 'Per ora non ci sono personaggi Marvel su cui vorrei lavorare'

Il ritorno di James Gunn nel Marvel Cinematic Universe è stato salutato con gioia dai fan dei Guardiani della Galassia, che per un po' temettero di dover abbandonare l'idea di un terzo capitolo delle avventure di Star-Lord e soci: una volta chiusa questa parentesi, però, le strade di Gunn e degli Studios potrebbero separarsi definitivamente.

Dopo aver promesso numerosi cameo in Guardiani della Galassia vol.3, infatti, Gunn ha risposto su Twitter ad alcuni fan che gli chiedevano lumi sulla possibilità di vederlo alla guida di nuovi progetti targati MCU in futuro: le chance, stando alle parole del regista, sarebbero decisamente scarse.

"Attualmente non ci sono personaggi Marvel su cui vorrei lavorare a parte quelli su cui sto già lavorando" si legge nel tweet di Gunn, che poco dopo precisa: "In ogni caso, ad oggi sto lavorando ad un sacco di progetti, alcuni dei quali ancora non presentati al pubblico, quindi parlo in base alla situazione in cui mi trovo oggi, non a quella in cui sarà domani o tra 5 anni o oltre".

Mai dire mai, insomma, ma il James Gunn di oggi non sembra concretamente interessato a nuovi progetti in orbita Marvel: tornando al presente, comunque, ecco cos'ha detto Will Poultier sulla sua trasformazione in Adam Warlock.