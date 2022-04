James Gunn e Francis Ford Coppola insieme in una nuova foto pubblicata su Instagram

Come sappiamo, Francis Ford Coppola non è un fan della Marvel, e ha spesso difeso la posizione di Martin Scorsese nei confronti di questi film. Dunque molti sono stati stupiti quando ha applaudito Deadpool, e hanno scoperto della sua amicizia con James Gunn, regista di cinecomic. Proprio con quest'ultimo, Coppola ha posato in una recente foto.

Attraverso il suo profilo Instagram Gunn ha infatti rivelato che lui, Coppola e altri amici sono usciti nel weekend, e hanno parlato tutti insieme di cinema. Il regista ha deciso dunque di catturare uno scatto insieme al collega e amico, e di pubblicarlo per tutti i fan.

"Ieri ho passato 4 ore e mezza nella mia cucina con Francis Ford Coppola a parlare di cinema (e Jennifer Holland, la scenografa Beth Mickle e la costumista Judianna Makovsky)", ha scritto Gunn nella descrizione alle immagini dell'evento. "Francis è un uomo profondamente caloroso e ottimista che guarda caso ha diretto alcuni dei film più incredibili di sempre. [É stato] un giorno fantastico che ricorderò per tutta la mia vita. Non vedo l'ora che arrivi Megalopolis!"

Come sappiamo, infatti, Francis Ford Coppola sta lavorando a Megalopolis, pellicola che sta provando a realizzare da quarant'anni. Il regista ha dichiarato spesso che Megalopolis sarà una storia d'amore ma proporrà anche un'indagine profonda e filosofica sulla natura dell'uomo. Noi, come Gunn, non possiamo che restare in attesa. Ma intanto guardate in fondo all'articolo le foto dell'incontro tra il regista di Suicide Squad e Coppola!