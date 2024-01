James Gunn farà mai un nuovo film Marvel ora che guida il DCU? Parla il regista

Jonathan Majors non tornerà a lavorare con Marvel, con John David Washington in lizza per Kang il conquistatore nel MCU. Ma tra i possibili ritorni ci potrebbe essere anche quello di James Gunn? Risponde direttamente il regista.

Il cineasta, che ha realizzato per il MCU la trilogia di successo dei Guardiani della Galassia, ha risposto ad alcune domande che ipotizzavano un suo ritorno in Casa Marvel. Il regista risponde ormai da alcuni mesi a varie domande sul nuovo social Threads, e una di queste recitava: “Potresti scrivere un film per Marvel se tu volessi?”, la risposta di Gunn è stata chiara: “Non potrei né fisicamente né legalmente”. Un altro utente è intervenuto per approfondire la questione: “Non potresti fisicamente? Potresti spiegare meglio?”, il capo del nuovo universo DC ha concluso: “Non potrei rientrare in alcun progetto. Il mio piatto al momento è abbastanza pieno”.

Come ben sappiamo, a James Gunn è stato affidato l’arduo compito di risollevare le sorti dell’universo DC, e sicuramente il cineasta è pienamente concentrato nella nuova fase del DCU denominata “Gods and Monsters”, oltre che alla realizzazione di “Superman: Legacy”, di cui sarà alla regia. Inoltre, Gunn è al lavoro su parecchi casting, come dimostra la scelta recente di Milly Alcock come nuova SuperGirl.

