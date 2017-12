James Gunn felice dell'accordo Disney-Fox: "Il mio pensiero va già a Silver Surfer"

Come sappiamo, tra i vari franchise adesso in possesso della Disney sono tornati anche quelli appartenenti all'universo Marvel ( qui tutti i dettagli), ed esattamente tutti i personaggi X-Men (compreso Deadpool ) e i Fantastici 4 , questi ultimi trasposti male o malissimo negli anni da Tim Story e Josh Trank. Il filmmaker ha quindi tweetato: "Nonostante ci siano molti aspetti da analizzare dell'accordo Disney-Fox e del passaggio dei vari asset, personalmente sono incredibilmente felice dell'acquisizione, per ovvi motivi. Bentornati a casa, vecchi amici". Il post è seguito poi da un foto di Doot, un mutante ancestrale apparso per la prima volta negli X-Force e facente parte anche degli X-Statix, con didascalia: "Ho appena visto questo tipo avvicinarsi al mio ufficio". Infine, Gunn ha risposto a un commento a Judd Apatow che spiegava come l'accordo abbia "smembrato l'impero venefico di Murdoch" e come questo possa portare "alla produzione di meno film". Il regista ha risposto parlando di Silver Surfer : "Beh, in realtà io stavo già pensando a un film su Silver Surfer, però anche il tuo punto di vista è più che valido". Vi ricordiamo che James Gunn è attualmente al lavoro su Guardiani della Galassia Vol. 3 .

While there are many aspects to Disney’s acquisition of 21st Century Fox’s assets, I am personally incredibly happy about it, for obvious reason.



Welcome home, old friends. 😭 https://t.co/MpQHEnOTVL — James Gunn (@JamesGunn) 14 dicembre 2017

Just saw this guy pulling up next to my office. pic.twitter.com/7oH9kjrR4D — James Gunn (@JamesGunn) 14 dicembre 2017