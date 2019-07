James Gunn e la fantastica foto throwback dal dietro le quinte di Guardiani della Galassia

Mentre continua la pre-produzione del suo attesissimo The Suicide Squad, cinecomic DC che arriverà nelle sale prima dell'inizio della riprese del giù scritto Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha pensato bene di guardare al passato condividendo via Instagram una bellissima foto dal dietro le quinte del primo Guardiani della Galassia.

Niente di particolare se non tutto l'amore per l'effettistica unità a un certo gusto per l'artiginalità e il trucco. Nell'immagine ci troviamo infatti all'interno della prigione del primo capitolo, dove Peter Quill, Rocket, Groot e Gamora vengono spediti dai Nova Corps dopo essere stati catturati su Xander e dove incontrano anche il futuro amico Drax.



La scena è quella dell'arrivo nella sala comune, con Groot che mette le dita nel naso al bestione che poi, una volta finito a terra e in lacrime, dice singhiozzando "ti odio" al generalmente gentile e amabile uomo-albero. La scena è stata girata nel 2013 e Gunn ce lo ricorda in didascalia, lasciandoci vivere insieme a lui un fantastico thrwoback estivo.



Intanto vi ricordiamo che in Guardiani della Galassia Vol. 3 la mitica Lady Gaga potrebbe prestare la propria voce all'interesse amoroso di Rocket, doppiato invece in originale da Bradley Cooper. Non è confermato, ma sarebbe una scelta eccezionale e anche divertente.