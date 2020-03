James Gunn si dedicherà ai Guardiani della Galassia quando The Suicide Squad sarà ultimato

James Gunn ha da poco annunciato la fine delle riprese di The Suicide Squad e in attesa di vedere le prime immagini del film DC, i fan non vedono l'ora di sapere quando il regista potrà iniziare a lavorare attivamente ai Guardiani della Galassia vol.3, la cui data di uscita non è ancora stata fissata dai Marvel Studios.

Anche se sta già pianificando la nuova avventura dei Guardiani, la cui prima versione della sceneggiatura è pronta ormai da diverso tempo, il regista ha però confermato che non potrà dedicarsi a tempo pieno al film Marvel prima di aver terminato la post-produzione della pellicola DC.

Alla domanda di un fan su Instagram che ha chiesto "Quando dici che inizierai a lavorare su i Guardiani 3 dopo che ha concluso The Suicide Squad, significa che inizierai la pre-produzione durante la post-produzione della Squad?", Gunn ha infatti risposto (via Comicbook.com): "Sostanzialmente, inizierò la pre-produzione quando finirò la post-produzione."

A proposito di post-produzione, nonostante l'uscita del film DC sia fissata ad agosto 2021, il regista ha rivelato che in poco meno due settimane sarà pronto un primo montaggio di The Suicide Squad, preparato da Gunn durante le riprese insieme ai montatori.

In attesa di novità sui Guardiani della Galassia vol.3, soprattuto per quanto riguarda la data di uscita, vi ricordiamo che la Fase 4 del MCU sarà inaugurata il prossimo 29 aprile da Black Widow.