James Gunn ancora con DC: dopo Suicide Squad e Peacemaker, in arrivo 'progetti segreti'

Oltre ad aver confermato i lavori su Man of Steel 2 con Henry Cavill e la realizzazione di diversi spinoff di The Batman dedicati ai villain della Gotham City di Matt Reeves, The Hollywood Reporter fa anche luce sul futuro di James Gunn nel franchise DC.

Secondo quanto riportato in queste ore, infatti, lo sceneggiatore e regista dietro al successo del film The Suicide Squad e di Peacemaker, suo sequel spin-off uscito in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand HBO Max, starebbe lavorando a nuovi progetti per la saga insieme a Peter Safran, produttore del franchise di Shazam!: il magazine fa infatti sapere che James Gunn è attualmente in trattative per dirigere un nuovo cinecomix (forse più di uno) per DC Films, anche se al momento non ci sono indiscrezioni, commenti o tanto meno dichiarazioni ufficiali da parte della Warner Bros. riguardo al misterioso nuovo progetto di James Gunn. Chiaramente vi terremo aggiornati, quindi rimanete sintonizzati.

Oltre al suo coinvolgimento nel DCEU, lo ricordiamo, Gunn molto presto tornerà nel franchise del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, con due nuovi capitoli della saga di Guardiani della Galassia: il primo, che uscirà in esclusiva su Disney Plus a dicembre e fungerà da epilogo della Fase 4, sarà Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, mentre il secondo è ovviamente l'attesissimo Guardians of the Galaxy Vol. 3, che uscirà nei cinema il 5 maggio 2023: il film segnerà la fine di questa incarnazione del team galattico di supereroi e rappresenterà anche l'ultimo contributo di James Gunn al franchise Marvel dopo una collaborazione durata 10 anni.

