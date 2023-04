James Gunn, un crossover tra Marvel e DC? 'Sarebbe sicuramente bello'

Sin da quando James Gunn è stato annunciato come leader del DC Universe insieme a Peter Safran, è circolata sul web l'ipotesi che Marvel e DC possano unirsi un crossover, grazie alla duplice esperienza di Gunn in entrambi gli universi. Intervistato da Deadline, James Gunn ha risposto a quest'ipotesi con molto entusiasmo.

"Sarebbe molto bello" ha commentato Gunn "Penso che sia una cosa che accadrà tra circa dieci anni. Non oggi, perché abbiamo un sacco di altri film DC che dobbiamo raccontare. Ma sì, penso che potrebbe essere bello".



Nonostante Marvel e DC abbiano 'incrociato i flussi' diverse volte nel mondo dei fumetti, la collaborazione nell'universo cinematografico è sempre sembrata più che altro utopia:"Sono certo che sia più probabile ora che sono al comando della DC. Chi lo sa? Ci vorranno molti anni però... Penso che si debba stabilire cosa stiamo facendo, in primis. Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso. Ma tutte le discussioni sono state leggere e divertenti".



James Gunn a capo della DC con Peter Safran lavorerà ad una serie di film e serie tv che formeranno il nuovo DC Universe.

Il debutto di Gunn nell'universo cinematografico DC è avvenuto con una nuova versione di Suicide Squad dopo il flop del film di David Ayer.



Su Everyeye trovate la recensione di The Suicide Squad, diretto da James Gunn, con protagonisti Idris Elba, Margot Robbie e Viola Davis.