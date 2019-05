James Gunn continuerà a produrre i film del Marvel Cinematic Universe

Durante una recente intervista per la promozione de L'Angelo del Male - Brightburn, film attualmente in programmazione nelle sale italiane, James Gunn ha rivelato che continuerà a produrre i film del Marvel Cinematic Universe.

Come affermato dallo stesso regista dei Guardini della Galassia, Gunn ha partecipato come produttore in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame per fornire indicazioni sul lato cosmico della saga che lui ha contribuito a sviluppare, e a quanto pare parteciperà attivamente anche all'attesa fase 4 del MCU:

"Si, continuerò a produrre" ha confermato Gunn a The Hollywood Reporter. "Alla fine produrre qualcosa come Brightburn - dove ho partecipato al set ogni singolo giorno e lavorato insieme a Dave (Yarovesky, il regista ndr.) e con Elizabeth [Banks] - in qualche modo mi ha dato più soddisfazioni di quello che ho fatto con la Marvel, dove aiuto con lo script, i personaggi e in maniera più generale. Sono un filmmaker, e quindi amo fare film e raccontare storie.

La Disney ha deciso di affidare nuovamente a Gunn la regia dei Guardiani della Galassia Vol 3, del quale aveva già abbozzato lo script, dopo averlo allontanato per alcuni tweet controversi emersi dal suo profilo Twitter. Nel frattempo il regista ha anche raggiunto un accordo con la Warner Bros. per dirigere il sequel/reboot di Suicide Squad.

