James Gunn continuerà a lavorare per DC dopo The Suicide Squad?

James Gunn è senza dubbio uno dei registi (se non addirittura IL regista) in orbita cinecomic più apprezzati da fan e critica: l'attesa per Guardiani della Galassia vol. 3 e The Suicide Squad è quindi comprensibilmente alta, così come la voglia di cominciare a capire quale possa essere il suo futuro dopo i prossimi due film.

Se l'avventura con Marvel dovrebbe concludersi con la chiusura della trilogia sui Guardiani, almeno stando alle parole di Gunn stesso, non si può affermare con certezza la stessa cosa riguardo alla collaborazione con DC, che per ora è limitata al solo sequel/reboot del film di David Ayer.

Che Gunn sia quindi in procinto di passare definitivamente dall'altra parte della barricata e continuare a figurare nel libro paga di DC anche per delle produzioni successive? D'altronde chiarezza non è ancora stata fatta su eventuali sequel di questo The Suicide Squad (se ne parlerà, con ogni probabilità, una volta ricevuti gli esiti del botteghino).

I fan cominciano però già a dare segni di impazienza, e su Instagram il regista è stato quindi bombardato di domande sul suo futuro. Nessuno, però, è riuscito ad ottenere più dell'ennesima ammissione di incertezza sull'avvenire: "Non ho ancora deciso cosa farò dopo vol. 3" risponde Gunn. Verità o semplice temporeggiare? Soltanto il tempo ci darà la risposta.

Nuovi dettagli intanto continuano ad essere rivelati su The Suicide Squad: recentemente è stato svelato il ruolo di Idris Elba nel film, mentre durante la giornata di ieri sono trapelate alcune foto di un Peter Capaldi dal look decisamente inedito.