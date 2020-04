James Gunn consiglia: ecco 10 serie imperdibili per il regista di Guardiani della Galassia

Cosa c'è di meglio che lasciarsi consigliare dai professionisti? Nulla! E allora affidatevi alle sapienti mani di James Gunn: chissà che non scopriate qualche cicca inaspettata. Il regista ha infatti svelato la sua Top 10 di serie TV di nicchia, ma assolutamente da recuperare, scopritele dopo il salto.

In calce troverete il post pubblicato da Gunn poche ore fa e che parte con un'inaspettata Kingodom, dramma sportivo che vedrà nel cast anche Nick Jonas: al centro della storia una vera e propria lotta per la sopravvivenza della palestra di MMA (arti marziali miste), che s'intreccerà con le difficili vite dei protagonisti.

Segue Wonder Showzen, show televisivo del 2005 dai torni satirici ed irriverenti, soprattutto quando si parla di politica, e che fa da parodia al più iconico Muppet Show.

La lista continua con Happy Valley e Patriot, l'una poliziesca britannica e l'altra commedia statunitense e Party Down, che in un certo senso anticiperà il tema della Hollywood di Ryan Murphy raccontando le vicende di giovani attori che sperano di sfondare nel mondo del cinema.

Dopo First Person è la volta del reality The Joe Schmo Sohw, della stravagante Karachi Kops e del talk show The Vice Guide to Everiything, mentre al decimo posto troviamo il poliziesco Justified. Una carrellata sicuramente sorprendente, ma considerando lo stile dell'eclettico regista non c'è da sorprendersi.

Al momento Gunn è al lavoro su Guardiani della Galassia Vol.3, recentemente definito dallo stesso regista il suo ultimo film in casa Marvel, mentre per la concorrente DC films dirigerà The Suicide Squad, sulla cui trama ha appena fornito nuovi aggiornamenti.