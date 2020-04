James Gunn confessa il personaggio Marvel con il quale vivrebbe la quarantena

Nel corso di un thread su Twitter, James Gunn ha svelato il personaggio della Marvel con il quale trascorrerebbe volentieri la quarantena causa pandemia di Coronavirus. Attualmente il regista sta lavorando da casa al suo prossimo film per la DC, The Suicide Squad, dopo aver terminato le riprese soltanto qualche settimana fa.

In questo periodo i social media sono un ottimo strumento per mantenere i contatti e anche le star del cinema li stanno utilizzano per intrattenere e mantenere i contatti con i propri fan. James Gunn è uno dei personaggi di Hollywood più attivi sui social in questi giorni, ai quali affida consigli per i fan e anche aneddoti, come il racconto sulla disavventura online che gli è capitata di recente.



Partecipando ad una chiacchierata con i suoi fan, James Gunn ha risposto alla domanda che riguarda il personaggio Marvel con cui trascorrerebbe volentieri il periodo di quarantena. Nonostante fosse lecito aspettarsi il nome di qualcuno dei Guardiani della Galassia, Gunn ha optato per una scelta insolita: Jarvis.

Il personaggio di Jarvis è una super intelligenza artificiale che fungeva da assistente personale di Iron Man, sia nell'abitazione di Tony Stark che nel laboratorio.

Doppiato da Paul Bettany, che poi avrebbe interpretato anche la sua evoluzione, Visione, Jarvis è uno dei personaggi più longevi dell'MCU, avendo fatto il suo debutto in Iron Man nel 2008.

In questo periodo di quarantena anche gli Avengers si adoperano per intrattenere i fan sul web: Chris Evans legge fiabe ai bambini mentre Tom Holland si diverte con un puzzle Marvel, come prontamente ha informato il giovane attore su Twitter.