James Gunn rivela che è quasi pronta una prima versione di The Suicide Squad

Le riprese di The Suicide Squadd sono terminate ufficialmente da qualche giorno, e nonostante l'uscita sia fissata al 2021 James Gunn ha deciso di portarsi avanti il più possibile con i lavori. Stando a quanto rivelato dallo stesso regista, infatti, il team di montatori è già al lavoro su una prima versione del film DC.

"Non vedo l'ora di potervelo mostrare" ha scritto Gunn su Instagram in risposta ad un fan impaziente di mettere gli occhi sul nuovo titolo del regista dei Guardiani della Galassia. "Anche se abbiamo già preparato un primo montaggio di quasi tutto il film (ho passato molto tempo in sala di montaggio durante la produzione), devo aspettare due settimane prima che i montatori possano assemblarla.Non so cosa fare in questo momento."

I dettagli principali della trama del film sono rimasti segreti nonostante le foto emerse dal set delle riprese, come il primo sguardo a Margot Robbie in The Suicide Squad, e dunque anche noi non vediamo l'ora di scoprire cos'ha preparato Gunn per il film che, lo ricordiamo, ha preferito anche ad un nuovo Superman.

The Suicide Squad arriverà nelle sale il 6 agosto 2021, pochi mesi dopo l'uscita prevista per l'atteso The Batman. A proposito del film di Matt Reeves, di recente Gil Perez-Abraham si è unito al cast di The Batman in ruolo che non è ancora stato rivelato.