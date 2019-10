James Gunn conferma che The Batman è legato a The Suicide Squad

Dopo la scelta di ambientare Joker in un universo a sé stante, molti si sono domandati se verrà fatto lo stesso anche con l'atteso The Batman di Matt Reeves. Stando a quanto rivelato da James Gunn, però, il film con Robert Pattinson sarà connesso al suo The Suicide Squad.

Quando un fan confuso dai diversi progetti della Warner/DC gli ha domandato su Instagram - sotto al post delle zucche di Halloween - se The Suicide Squad e The Batman fossero collegati, infatti, il regista ha risposto "Sì, proprio come nei fumetti."

Sicuramente è ancora presto per credere che il Cavaliere Oscuro di Pattinson sia la versione più giovane di quello interpretato da Ben Affleck, ma la dichiarazione di Gunn lascia per lo meno qualche dubbio, anche perché non è stato ancora chiarito il posizionamento di The Suicide Squad nella continuity del DCEU: sarà un sequel o sarà un reboot? Neanche lo stesso regista si è voluto sbilanciare su questo aspetto.

Con le riprese di The Suicide Squad in corso e quelle di The Batman previste per i primi mesi del 2020, è comunque solo questione di tempo per sapere dei nuovi dettagli sulle trame di entrambe le pellicole, che debutteranno a pochi mesi di distanza nel corso del 2021.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un The Batman legato al resto dell'Universo DC? Fatecelo sapere nei commenti.