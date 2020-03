James Gunn conferma un rumor su Guardiani della Galassia Vol. 2

James Gunn, social come sempre, non solo conferma su Instagram un vecchio rumor sul secondo capitolo dei Guardiani della Galassia, ma ce ne offre anche la prova video.

Ebbene sì: è proprio il regista, sceneggiatore e produttore di Guardiani della Galassia ad aver girato il balletto di Baby Groot nel secondo film della saga.

Come ricorderete, in una delle prime sequenze di GOTG Vol.2 (precisamente quella in cui vengono mostrati i titoli di apertura), Baby Groot (a cui dà la voce Vin Diesel) si scatena in un adorabile balletto sulle note di Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra mentre il resto della banda è impegnato a sconfiggere il nemico di turno sullo sfondo.

Da tempo sul web girava voce che a "interpretare" la scena fosse stato in realtà James Gunn, e ora lo stesso Gunn ha confermato tutto su Instagram, ma non solo: ha anche mostrato e spiegato come è stata realizzata la scena in mo-cap (motion capture) tramite il post che vedete anche in calce alla notizia.

Sicuramente uno dei momenti più divertenti della produzione del film per il regista!

Il terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia arriverà prossimamente al cinema, ma intanto potremo rivedere i Guardiani in Thor: Love and Thunder.