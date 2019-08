James Gunn conferma la presenza di Harley Quinn in The Suicide Squad?

I fan non stanno più nella pelle per poter vedere cosa sarà in grado di fare James Gunn con Suicide Squad: il materiale per dar forma alle follie del regista di Guardiani della Galassia non manca di certo, nonostante il primo capitolo diretto da David Ayer non abbia mai entusiasmato.

I fan dell'universo DC, però, gradirebbero che non tutti gli elementi di quel film vengano cestinati: nel marasma di un'opera il cui potenziale poteva sicuramente esser sfruttato meglio Ayer riuscì comunque a tirar fuori qualcosa di buono, come l'ormai iconica Harley Quinn interpretata da Margot Robbie.

La presenza dell'attrice di C'era una volta a... Hollywood nel film di James Gunn non è però ancora stata ufficialmente confermata, nonostante una foto postata dal regista stesso su Instagram sembri concedere qualche speranza. Nel post di Gunn vediamo infatti il filmaker alle prese con una sala giochi messa a disposizione alla crew di The Suicide Squad da Microsoft: in una delle foto pubblicate vediamo un enorme Scarabeo sul quale fa la sua comparsa la parola HARLEY. Casualità o indizio?

Certo è che Gunn avrà sicuramente immaginato che così facendo avrebbe destato la curiosità dei fan, per cui risulta davvero difficile immaginare che la cosa sia del tutto casuale. Il regista ha recentemente parlato anche della possibilità di vedere Batman nel film, mentre non è stato molto chiaro sulla natura di sequel o reboot di questo The Suicide Squad.