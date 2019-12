James Gunn conferma che manca diverso tempo al first look di The Suicide Squad

James Gunn ha spiegato che ci vorrà ancora diverso tempo per dare un primo sguardo alla sua visione della Squadra Suicidi targata DC, in The Suicide Squad. In una recente immagine pubblicata sui social, cast e troupe hanno celebrato l'arrivo delle festività natalizie. Pare che le riprese siano già state completate per due terzi del lavoro finale.

Tuttavia in base ad una risposta di James Gunn al commento di un fan, scopriamo che passerà ancora diverso tempo prima di vedere un first look ufficiale sul film. Alla domanda specifica, James Gunn ha risposto:"Ci vorrà un po'".

The Suicide Squad porterà il franchise in una nuova direzione, prendendo ispirazione più dalla versione classica di Jon Ostrander, che dall'ultima versione da cui ha preso spunto il contestato film di David Ayer.

Si parla di maggior commedia ma anche di un tasso maggiormente elevato di violenza.



Il film di David Ayer, Suicide Squad, uscito nel 2016, seguiva le vicende di una banda di super criminali reclutati dal governo per una pericolosa missione operativa in cambio di una riduzione sulle rispettive condanne.

La nuova versione di James Gunn vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis in quelli di Amanda Waller, Jai Courtney come Captain Boomerang e Joel Kinnaman nelle vesti di Rick Flag. Tra le new entry anche David Dastmalchian.

Idris Elba ha svelato il suo ruolo ma..nessuno l'ha capito. Quale sarà il personaggio assegnato alla star di Luther?

James Gunn ha incontrato David Ayer, con il quale si è confrontato per lavorare a questo nuovo progetto DC.