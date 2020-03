James Gunn conferma che Kraglin tornerà in Guardiani della Galassia 3

Parlando con i suoi fan tramite le sue storie sul social network Instagram, il regista e sceneggiatore James Gunn ha confermato che il personaggio di Kraglin tornerà in Guardiani della Galassia Vol.3.

Potete leggere le parole scelte dal cineasta per annunciare il ritorno del personaggio di suo fratello Sean Gunn nello screen della Instagram Story in calce all'articolo.

L'ultima volta che i fan del Marvel Cinematic Universe hanno visto l'ex braccio destro di Yondu (Michael Rooker) è stato in Guardians of the Galaxy Vol. 2, quindi prima dell'attacco di Thanos (Josh Brolin) alla Terra visto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ambientato dopo gli eventi diel doppio kolossal dei fratelli Russo, Guardiani della Galassia Vol.3 inizialmente sarebbe dovuto uscire subito dopo la Infinity Saga, tuttavia dopo che Gunn fu inaspettatamente licenziato dalla Disney a causa di vecchi tweet offensivi il film è finito in stasi.

Como noto, il caso Gunn è successivamente rientrato, col regista riassunto dai Marvel Studios: nel frattempo però Warner Bros. lo aveva assunto per scrivere e dirigere The Suicide Squad, cosa che fece slittare Guardiani 3 alla Fase 5 del MCU: il film al momento non ha una data di uscita fissata, né sono conosciuti i dettagli della trama.

In questi giorni Karen Gillan ha anticipato il futuro di Nebula, mentre è stato confermato che i Guardiani appariranno in Thor: Love & Thunder.