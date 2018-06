James Gunn conferma un easter egg in Guardiani della Galassia Vol. 2

James Gunn ha voluto confermare la presenza di un easter egg in Guardiani della Galassia Vol. 2 dopo che un fan ha raggiunto il regista su Twitter tramite uno screenshot. Nella scena il personaggio di Ego (Kurt Russell) spiega la sua storia a Peter Quill. Nel corso del racconto, Ego ammette di essersi unito a esseri di qualsiasi specie.

Se per caso siete fra i pochi che non ancora visto il film non proseguite nella lettura. Ciò che James Gunn ha confermato è che l'easter egg riguarda un personaggio che somiglia a Mantis fra quelli che hanno avuto un legame con Ego. Tuttavia ha smentito la voce che riguardava proprio Mantis o un suo parente diretto come il soggetto in questione, ma in realtà si tratta semplicemente di una creatura della stessa specie:"Molti di voi mi hanno scritto di un easter egg scoperto, dove apparentemente sembra che Ego sia stato con una femmina della specie di Mantis. In effetti è così ma non è necessario comprendere altro da questa informazione. In ogni caso, buona scoperta!".

Tuttavia James Gunn ha ribadito che non si tratta dell'easter egg di cui egli parla da circa un anno. Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà molto probabilmente nel 2020. Nostante le difficoltà riscontrate in Avengers: Infinity War, i Guardiani della Galassia torneranno in Avengers 4, prima di riprendersi una trama autonoma nel terzo volume del franchise.

Guardiani della Galassia Vol. 2, basato sugli omonimi fumetti dei Marvel Comics, è uscito in Italia il 25 aprile 2017. Nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gilliam e Pom Klementieff.