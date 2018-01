James Gunn conferma la data di uscita di Guardiani della Galassia vol. 3

Dopo(e), rivedremo i Guardiani della Galassia nel terzo capitolo della loro saga principale titolato, almeno per ora,

Il regista e sceneggiatore James Gunn, già autore dei primi due episodi (il secondo arrivato nei cinema lo scorso maggio), sta già lavorando alla sceneggiatura di Guardiani della Galassia vol.3 ed ora, dall'alto del suo Twitter, ha confermato la data di uscita vociferata sul web in tutti questi mesi. Parlando con dei fan sul suo profilo Twitter, Gunn ha confermato che "Guardiani della Galassia vol.3 arriverà nel 2020". Ovviamente Gunn non fornisce la data precisa, ma potenzialmente parliamo di maggio 2020.

Gunn ha svelato la data di uscita per rassicurare i fan dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. E proprio riguardo a questo, i fan hanno chiesto a Gunn se, secondo lui, se la Marvel avesse avuto i diritti di X-Men e Fantastici Quattro già nel 2014, avrebbe comunque realizzato un film sui Guardiani della Galassia, il regista ha risposto: "E' una domanda difficile. Kevin Feige amava l'idea dei Guardiani della Galassia perché amava Star Wars e i film sci-fi. Ma i film in sviluppo alla Marvel, in quel scenario particolare, sarebbero potuti essere molti di più e forse Guardiani non avrebbe mai visto la luce del giorno".

E sempre riguardo l'inclusione di altri personaggi in Guardiani della Galassia (come La Cosa o Kitty Pryde), Gunn replica: "Ad oggi, non trovo interessante includere nessuno di questi personaggi al team. Sono un fan più dei lavori di Abnett/Lanning rispetto ai fumetti che sono usciti dopo il film o la mia sceneggiatura". E, infine, parlando del personaggio di Yondu, Gunn ammette: "Non sarà resuscitato finché ci sarò io. La sua morte deve significare qualcosa".