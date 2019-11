James Gunn si complimenta con Karen Gillan per il fumetto su Nebula

Il fumetto interamente dedicato a Nebula è stato annunciato e il regista James Gunn, che l'ha vista debuttare sul grande schermo con Guardiani della Galassia Vol.1, pubblica su instagram un'immagine spettacolare dell'ex villain del MCU.

L'immagine mostra Nebula in fase di "assemblaggio" o "riparazione" e in uno stile un po' vintage, che sembra citare le tavole di Masamune Shirow, scrittore e disegnatore del manga Ghost in The Shell serializzato nel 1989

Gunn commenta così il post: "È fantastico che Nebula abbia un suo fumetto. So che può sembrare strano, ma dal primo momento in cui ho parlato a Karen di 'Nebs' sapevo che sarebbe divenuto un personaggio importante del MCU e dell'intero franchise Marvel. Tutto ciò è il più grande lascito di Roger Stern e John Buscema, i suoi creatori originali, che hanno riempito di gioia la mia infanzia. In un futuro non troppoo lontano tornerà anche acon altre avventure cinematografiche."

Karen Gillian sembra entusiasta quanto Gunn della nuova serializzazione di Marvel Comics e risponde in modo tanto scherzoso quanto affettuoso: "Ti sono enormemente grata per avermi dato la possibilità d'interpretare questo brillante personaggio, soprattutto per aver lavorato con me al dettaglio chiave di Nebula: la voce. Se Marilyn Monroe e Clint Eastwood avessero un figlio, credo che parlerebbe proprio come Nebula."

Il regista è da sempre molto affezionato ai personaggi e agli attori da lui diretti tanto che, secondo la stessa Gillian, Gamora sarebbe stata resuscitata proprio per James Gunn. Guardiani della Galassia Vol.3 è stato annunciato e sarà il capitolo più ricco di riferimenti alla cultura pop della saga spaziale targata Marvel e persino Rocket ne saprà più di Quill.