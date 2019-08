James Gunn commenta l'uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe

Un'estate decisamente movimentata, quella appena trascorsa dal Marvel Cinematic Universe. Spider-Man: Far From Home ha chiuso la Fase 3 del franchise, e il Comic-Con di San Diego e il recente D23 Expo di Anaheim hanno svelato i programmi per il futuro. Ma la notizia più recente è il mancato accordo tra Sony e Disney, con Spider-Man fuori dall'MCU.

Il destino di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe pare proprio segnato. A commentare la notizia ci ha pensato anche James Gunn, regista di Guardiani della Galassia e del prossimo Suicide Squad. Anche Gunn non è estraneo a polemiche e allontanamenti dopo la querelle - poi rientrata - con la Disney.

Gunn ha espresso il proprio parere sulla questione che riguarda Spider-Man:"Sono due società che lavorano con enfasi. Non ho idea di cosa stia succedendo dietro le quinte. Ma a proposito di ciò, il giorno in cui girai il cameo di Stan Lee fu il giorno in cui presentai Tom Holland a Lee per la prima volta. Tom e il regista Jon Watts sono entrambi artisti talentuosi".



La carriera e l'esperienza di James Gunn nell'ambito dei cinecomic emerge da queste dichiarazioni, soprattutto la comprensione del lato commerciale in merito a ciò che sta accadendo tra Sony e Marvel. Entrambi gli studi vorrebbero i diritti di Spider-Man. L'approccio pragmatico di James Gunn alla situazione è decisamente in linea con quello che il regista rappresenta per nel mondo dei cinecomic. Tra le notizie ufficializzate recentemente spiccano l'ingresso di Kit Harington nell'MCU e la diffusione del trailer della Fase 4 del franchise.