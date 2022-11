James Gunn commemora Kevin Conroy ma un fan SnyderVerse lo insulta: risposta impeccabile

Nonostante l'arrivo di James Gunn sia stato salutato con favore da gran parte del fandom DC, ci sono ancora degli irriducibili difensori di Zack Snyder che ne stanno facendo una cosa personale. Tanto da spingersi addirittura a insultarlo in un post di condoglianze. Attacco vergognoso, ma la risposta di Gunn è perfetta.

Mettendo da parte per un attimo il contesto in cui questa lotta senza quartiere è arrivata a consumarsi, ce lo chiediamo seriamente: c’è davvero ancora qualcuno che ha il coraggio non tanto di contestare, ma addirittura di insultare personalmente James Gunn per il suo nuovo ruolo come Presidente DC Studios insieme a Peter Safran? Comprensibile l’amore per Zack Snyder, ma sappiamo anche a cosa questo ha portato e vediamo, per contro, il modo in cui James Gunn sta gestendo fin da subito il suo nuovo ruolo. Tale il suo amore e ascolto per i fan, da indire addirittura un sondaggio lasciando a loro il diritto di decidere sui prossimi progetti del nuovo DCU.

Quindi: c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di arrivare agli insulti? A quanto pare sì. Ma che avesse la faccia di farlo in un post commemorativo, di condoglianze nei confronti di un gigante come Kevin Conroy recentemente scomparso, non ce lo saremmo mai aspettato. Il “fan” in questione risponde a Gunn mandandolo a quel paese e aggiungendo in calce tutta una serie di hashtag per la reintegrazione dello SnyderVerse.

Ma di fronte a una cosa del genere, James Gunn non poteva non rispondere e anzi l’ha fatto con un’eleganza davvero invidiabile: “Forse hai difficoltà a cogliere i segnali – e in tal caso, mi dispiace, può essere una cosa difficile nella vita – ma il mio post parla di un'anima meravigliosa e di talento che è morta. Quindi questo potrebbe non essere il momento e il luogo giusto per la tua risposta”. Trovate lo scambio in calce all’articolo, non c’è altro da aggiungere.