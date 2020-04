James Gunn classifica anche le trilogie: da American Pie a Ritorno al futuro

Dopo aver stilato una classifica dei sequel migliori del capitolo originale, facendo storcere il naso a non poche persone, James Gunn è tornato sui social per stilare altre classifiche, stavolta dedicate alle trilogie, tra cui quelle di Iron Man, Thor e Ritorno al futuro.

Ha fatto non poco scalpore la precedente lista di Gunn, nella quale definiva come migliori film come Blade Runner 2049 rispetto all'originale di Ridley Scott o di Aliens di James Cameron al primo capitolo sempre dello stesso Scott (anche se, per sua stessa ammissione, per un pelo). Adesso il regista, costretto come tutti a casa in quarantena per l'emergenza sanitaria in corso, ha classificato alcune delle più note trilogie cinematografiche indicando l'ordine di preferenza per ciascun film.

Vien fuori così che per quanto riguarda la trilogia di Iron Man, l'ordine di preferenza è Iron Man, Iron Man 3 e Iron Man 2, mentre rimandendo in zona Marvel per quanto rigaurda i tre film dedicati a Thor, Gunn ha indicato Ragnarok come il suo preferito, seguito dal primo film di Kenneth Branagh e con Thor: The Dark World fanalino di coda.

Uscendo dalla zona Marvel vengono prese in considerazione dal regista altre trilogie celebri, come quella dedicata a Jason Bourne (a quanto pare viene escluso il quarto recente capitolo), dove The Bourne Ultimatum è il preferito, seguito da Identity e Supremacy; o ancora la trilogia di Ritorno al Futuro in quest'ordine: Ritorno al futuro, Parte II e Parte III. Ma ci sono anche trilogie inaspettate, come quella dei tre film originali di American Pie (American Pie, American Wedding quindi American Pie 2).

Per controllare personalmente tutte le preferenze del regista, attualmente al lavoro da casa su The Suicide Squad, vi invitiamo a controllare il suo profilo ufficiale su Twitter.