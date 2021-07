James Gunn e i cinecomic: 'Marvel e DC? Ecco le differenze tra i due franchise'

Se le prime reazioni della critica a The Suicide Squad sono state positive, in attesa dell'uscita del film, prevista per il 5 agosto, James Gunn ha fornito al pubblico nuovi spunti di discussione. In una recente intervista, infatti, il regista di Guardiani della Galassia ha parlato delle differenze tra due franchise che conosce bene, Marvel e DC.

"Ci sono delle differenze, ma non così tante come la gente probabilmente pensa" ha spiegato James Gunn al New York Times. "Non c'è dubbio che Kevin Feige sia molto più coinvolto nel processo creativo di quanto non lo siano le persone alla Warner Bros. Dà più suggerimenti, ma non devi ascoltarli e non sempre l'ho fatto io... La verità è che, mentre la Marvel va avanti e Kevin Feige inizia a accumulare la proprietà di metà di tutti i film in generale, lui è più aperto."

Nei giorni scorsi abbiamo anche saputo che James Gunn non è interessato a Superman. Il regista ha spiegato anche che l'approccio DC al DCEU sia meno uniforme rispetto al Marvel Cinematic Universe. "Questo è uno dei modi in cui DC può distinguersi da Marvel: il mio lavoro nel MCU è diverso da quello di altri registi Marvel, ma non quanto sono diversi Shazam! e The Suicide Squad. Penso che l'attuale gruppo di persone alla Warner Bros. sia davvero interessato a costruire un mondo e creare qualcosa di unico per i registi. Siamo in un momento strano, quindi tutto può succedere..."