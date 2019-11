James Gunn fa chiarezza sulla presenza di Adam Warlock in Guardiani della Galassia vol.3

James Gunn è particolarmente attivo sui social, ultimamente: il regista di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia vol.3 si sta sottoponendo spesso a delle lunghe sessioni di domande e risposte con i fan su Instagram.

La maggior parte delle domande riguardano ovviamente curiosità su questo o quel dettaglio di uno dei due film in cantiere: non sempre, però, Gunn si mostra eccessivamente disposto a sbottonarsi davanti a fan sempre più impazienti di ricevere anticipazioni.

Una delle ultime domande rivoltegli riguarda la possibilità che in Guardiani della Galassia vol.3 venga introdotto uno dei personaggi più attesi in ottica Marvel Cinematic Universe, vale a dire Adam Warlock. A chi gli chiedeva chi sia stato scelto per interpretare Warlock nel prossimo film sui Guardiani, però, Gunn ha giustamente risposto: "Non ho mai detto che Adam Warlock sarà nel film". Nulla da fare, dunque: indurre il regista all'errore di svelare dettagli tenuti ancora in segreto è una missione praticamente impossibile... Sempre ammesso che in questo caso ci sia qualcosa da svelare!

James Gunn ha anche smentito di aver parlato con Mark Hamill per un ruolo in Guardiani della Galassia vol.3, mentre si è complimentato con Karen Gillian per il fumetto su Nebula: l'attrice l'ha poi pubblicamente ringraziato per la mano datale nella caratterizzazione del personaggio.