James Gunn, il CEO di Warner incredulo: 'Perché non sta dirigendo Marvel?'

Non è un mistero che Warner abbia fatto all-in su James Gunn per il futuro di DC Studios: il regista di Guardiani della Galassia è stato ritenuto capace di fare da vero e proprio deus ex machina per un franchise ormai vicino al naufragio, e David Zaslav ancora non si capacita di aver avuto l'opportunità di calare un simile asso.

Mentre Guardiani della Galassia vol.3 supera i 500 milioni di dollari al box-office, il CEO di Warner Bros. Discovery si è detto neanche troppo velatamente sorpreso del fatto che i Marvel Studios si siano lasciati sfuggire uno come il nostro James, ribadendo ancora una volta l'enorme fiducia riposta nel regista di The Suicide Squad.

"Quando ho incontrato James Gunn lui stava scrivendo Superman e aveva scritto Guardiani della Galassia (che ora è un grande successo per Marvel, e noi siamo contenti perché è stato James a scriverlo e a dirigerlo), e ricordo di aver pensato: 'Perché questo tipo non sta dirigendo Marvel?'. È cresciuto tutta la vita con i personaggi DC e Marvel, li conosce uno per uno, sono la sua famiglia. Questo è l'uomo che vogliamo e con cui tutti vogliono lavorare" sono state le sue parole.

Pensate anche voi che gli Studios avrebbero dovuto/potuto fare qualcosa in più per trattenere James Gunn?