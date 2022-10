James Gunn a capo dei DC Studios: quanti anni durerà il contratto di esclusiva?

La notizia della settimana è senza dubbio quella dell'annuncio della nascita dei DC Studios, nuova divisione di Warner Bros. Discovery che sarà guidata dal produttore Peter Safran, che supervisionerà l'aspetto aziendale, e il regista e sceneggiatore James Gunn, che invece gestirà il lato creativo.

La domanda che molti si stanno facendo fin dalla confermato di questa nuova e clamorosa direzione intrapresa dall'ex DC Extended Universe - ora ribattezzato semplicemente come 'DCU' - è però una sola: per quanti anni James Gunn rimarrà in esclusiva in casa DC? Sulla situazione contrattuale che legherà l'autore alla Warner Bros sono emersi in queste ore nuovi dettagli grazie ad un approfondimento di IndieWire, e finalmente ne sappiamo qualcosa in più.

Stando a quanto riportato dal famoso sito cinematografico, James Gunn e Peter Safran inizieranno a lavorare insieme a partire dal prossimo 1 novembre, e agiranno come presidenti e amministratori delegati dei nuovi DC Studios, la nuova etichetta nata dalle ceneri della vecchia. A differenza del ruolo che svolge Kevin Feige ai Marvel Studios, però, in questo caso il contratto di Gunn e Safran presenta una scadenza: i due talent hanno infatti firmato un contratto quadriennale, contratto che li lega in esclusiva ai DC Studios e che potrà essere presumibilmente esteso dopo la sua conclusione, prevista per l'1 novembre 2026.

Sarà interessante scoprire quale piega prenderà il DCU nei prossimi quattro anni, dunque, e in che modo James Gunn e Peter Safran indirizzeranno il franchise che ospita Batman, Superman, Wonder Woman e tutti gli altri famosi personaggi DC. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!