'James Gunn bugiardo!' Il regista DC risponde per le rime agli haters sui social

Dopo che James Gunn ha confermato l’arrivo di Maxwell Lord nel DCU, il nuovo responsabile dell’universo DC si è ritrovato a dover rispondere ad un fan parecchio inviperito.

Gunn non si è tirato indietro dopo le critiche di alcuni fan sul social Threads, e ha risposto per le rime. Un utente aveva scritto: “@JamesGunn cosa sta accadendo alla DC, completamente divisa? Immagino adesso ci sia un nuovo film di Batman per Amazon, l’intero DCU venduto a Netflix e chissà cos’altro succederà, giusto per nominarne un paio recenti. Non vedo l’ora di ascoltare altre menzogne pronunciate dalla tua bocca…specialmente quando Superman si rivelerà un flop. Grazie per questa situazione confusionaria!”

Gunn ha conseguentemente risposto: “Non so da dove venga questa rabbia, ma avete frainteso. Il fatto che i progetti della DC siano distribuiti su diverse piattaforme, in modo che più persone abbiano accesso alle storie, non significa che non ci sia alcuna coesione nella timeline del DCU, cosa a cui noi teniamo molto (a partire da Creature Commandos). Merry Little Batman su Amazon è un divertente film d'animazione per bambini che era già stato realizzato quando siamo arrivati noi, ma progetti d'animazione come questo continueranno ad essere realizzati. Non capisco come questo possa creare confusione.”

Parole chiare quelle di James Gunn, che intende partire bene con la prossima fase DCU denominata “Gods and Monsters”. Nel frattempo, molti fan si chiedono, quando tornerà John Cena nel DC Universe?