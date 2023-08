James Gunn nella bufera, riemersi vecchi post: 'Odio i Batman di Tim Burton e di Nolan'

Dopo aver tentato di fare chiarezza sul casting di Batman: The Brave & The Bold, il passato è apparentemente tornato a disturbare il sonno di James Gunn, con alcuni vecchi post non esattamente gentilissimi verso i Batman di Tim Burton e Christopher Nolan riemersi in queste ore.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, il noto scooper My time to shine hello ha ripescato alcuni vecchi commenti di James Gunn - pubblicati originariamente circa 12 anni fa - nei quali il regista, oggi a capo dei nuovi DC Studios e direttore creativo, insieme al produttore Peter Safran, della saga reboot DCU, distruggeva senza pietà i vecchi film di Batman, in particolare il primo Batman di Tim Burton e Batman Begins di Christopher Nolan.

Nei post, apparentemente dei commenti su Facebook, James Gunn scriveva: “Keaton aveva una voce ridicola. Detto questo, preferisco sopportare una voce ridicola piuttosto che sequenze d’azione orribili e una recitazione appena degna dello show televisivo Batman. Non ho idea di come si possa pensare che il Batman di Burton abbia più somiglianze con il Batman (e il Joker) di Moore o Miller rispetto a quello di Nolan. E, ascolta, ho problemi con entrambi i film di Nolan: nessuno dei due è un classico, e non penso nemmeno che Batman Begins sia un buon film. Ma sono di gran lunga superiori al primo Batman di Burton."

Mentre i dibattono sull'autenticità dei post, James Gunn - solitamente molto attento a queste situazioni e pronto a smentire ogni falsità - non ha ancora commentato la vicenda, divenuta immediatamente virale sui social tra gli appassionati.