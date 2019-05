Per James Gunn, Birghtburn sarà qualcosa di mai visto prima

Dopo la pubblicazione del terrificante trailer finale di Brightburn, la Sony ha lanciato una nuova featurette per il cine-comic horror in uscita oggi nei cinema italiani, con il produttore James Gunn che ha lodato l'originalità dell'opera di David Yarovesky.

Nel video, che come al solito potete visionare comodamente in calce all'articolo, il regista di Guardiani della Galassia e Slither si unisce alla protagonista Elizabeth Banks per descrivere la loro nuova collaborazione (i due si sono conosciuti ai tempi di Slither, quando divennero amici inseparabili fin dal provino di lei): in particolare Gunn definisce Brightburn- L'Angelo del Male "un'interpretazione completamente nuova del genere supereroistico."

La Banks aggiunge: "Penserete di entrare nel cinema sapendo cosa aspettarvi, ma non è così."

Continuando, il regista afferma che si tratta di "un tipico film sull'origine di un supereroe, ma da un punto di vista completamente horror. Le aspettative con l'horror possono essere diverse, puoi relazionarti ma anche averne paura. E' un film che è tanto familiare quanto innovativo."

La protagonista conclude: "Non è qui per salvare il mondo, questo è certo."

Brightburn fornisce una nuova versione della classica storia delle origini di Superman, raccontando di nuovo la storia di un bambino alieno adottato da una famiglia dopo essere precipitato sulla Terra: il problema, questa volta, è che quel bambino potrebbe essere la personificazione del male. Il film è diretto da David Yarovesky (The Hive) e scritto da Mark Gunn e Brian Gunn, fratelli di James.



Il film esce oggi giovedì 23 maggio nelle sale italiane. Per altri aggiornamenti, recuperate una clip esclusiva di Brightburn.