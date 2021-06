James Gunn, gli auguri a Zoe Saldana con delle foto inedite da Guardiani della Galassia!

Due giorni fa è stato il compleanno di Zoe Saldana, attrice divenuta nota grazie al franchise Marvel dei Guardiani della Galassia e attualmente la sola attrice ad essere in testa alla classifica del box-office di ogni tempo con i primi due film, ovvero Avatar e Avengers: Endgame. A farle gli auguri immancabile il regista James Gunn.

Il regista di Guardiani della Galassia e dell'imminente The Suicide Squad non vede l'ora di riabbracciare l'attrice nonché amica sul set del terzo volume di Guardiani della Galassia che dovrebbe approdare nelle sale di tutto il mondo entro il 2023. "Ti voglio bene, mi manchi, e non vedo l'ora di rivederti presto!", ha scritto Gunn nell'augurarle buon compleanno su Instagram. Nel farlo il regista ha condiviso alcuni scatti inediti che lo ritraggono insieme a Saldana, durante le riprese dell'ultimo volume ma anche foto di gala risalenti al primo episodio o insieme a Dave Bautista e Vin Diesel. Le potete sfogliare nel post in calce a questa news.

Curiosamente, Avatar è stata una delle influenze principali per i Guardiani della Galassia di Gunn, come da lui stesso rivelato recentemente su Twitter: il regista ha rivelato di aver imparato molto da Avatar, soprattutto in merito alle scelte di colore per la pelle dei vari personaggi alieni di Guardiano della Galassia. Drax in realtà, è verde nei fumetti, proprio come Gamora ma, secondo James Gunn, il colore verde è oltremodo complesso per far sembrare la pelle reale. Pertanto, il reparto trucco ha optato per un grigio verdastro per l'amatissimo personaggio interpretato da Dave Bautista.

James Gunn ha rivelato che Guardiani della Galassia 3 sarà il suo ultimo film e che dunque, non prenderà per il momento, parte a pellicole future in questo franchise. Una delusione piuttosto tangibile per i fan del MCU che hanno amato oltremodo i film dedicati a Starlord e compagni.