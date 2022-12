James Gunn augura buon compleanno a Stan Lee: avrebbe compiuto 100 anni

Scomparso il 12 Novembre 2018, Stan Lee avrebbe compiuto cent'anni proprio oggi 28 Dicembre 2022. Non tarda ad augurargli "Buon Compleanno" uno dei nuovi leader del DCU: James Gunn.

"Buon 100esimo compleanno a Stan Lee. Ci manchi tanto, amico mio", scrive Gunn su un post Twitter. In allegato a tale dedica, il nuovo leader DCU mostra un collage di quattro foto che li ritrae insieme, alcune sul red carpet, altre su set (tant'è che si scorge il personaggio di Gamora). Stanley Martin Lieber è un uomo che ha fatto la differenza, e James Gunn lo sa eccome.

Nato il 28 Dicembre 1922, l'iconico creatore dell'universo Marvel ci ha lasciati "appena" quattro anni fa. Le sue creazioni, il suo carisma geniale e il suo spirito intraprendente avevano conquistato il mondo intero. Non a caso la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi fan.

In occasione del suo compleanno, vi rimandiamo all'ultima conversazione di Stan Lee: vi avvertiamo che sarà estremamente divertente! Ma prima, una piccola infarinatura: Stan Lee e Aron Fromm (ingegnere del suono e montatore) collaboravano da anni, ma soprattutto conversavano da tempo. Sono state proprio queste conversazioni ad essere portate in vita da Fromm, il quale ha realizzato un video animato che vede Lee come protagonista. Buona visione!