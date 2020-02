James Gunn assicura: i costumi di The Suicide Squad non saranno realizzati in CGI

L'utilizzo massiccio della CGI nella realizzazione dei costumi dei protagonisti di un cinecomic è cosa parecchio diffusa nell'ambiente, tanto alla DC quanto alla Marvel: basti pensare al Cyborg di Justice League o alle tute viste in Avengers: Endgame. Per The Suicide Squad, però, James Gunn ha in mente qualcosa di diverso.

Stando alle parole del regista, infatti, non ci sarà alcun intervento della computer grafica nei costumi che vedremo nel reboot del Suicide Squad del 2017: tutto ciò che indosseranno Harley Quinn e soci sarà perfettamente tangibile.

L'indiscrezione è stata rivelata dallo stesso Gunn durante una delle sue frequenti sedute di botta e risposta su Instagram con i suoi fan: "Saranno tutti pratici" ha infatti risposto Gunn a chi gli chiedeva della possibilità che la CGI intervenisse anche questa volta sui costumi.

A proposito di costumi: a chi gli chiedeva del modo in cui si presenterà Harley Quinn nel nuovo film, Gunn ha risposto che il personaggio di Margot Robbie sfoggerà un look completamente nuovo in The Suicide Squad, per una versione di Harley diversa da quelle viste in Suicide Squad e nel nuovo Birds of Prey.

Gunn, inoltre, ha anche smentito i rumor sempre più insistenti sul ruolo di Nathan Fillon in The Suicide Squad.