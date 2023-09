James Gunn ha appena svelato il fumetto che ha ispirato Superman: Legacy: lo riconoscete?

Dopo aver svelato la cronologia del nuovo DCU, la saga cinematografica che sarà sviluppata dai DC Studios, il regista James Gunn ha sorpreso i fan svelando sui social il fumetto DC Comics che 'fortemente' influenzato l'attesissimo film Superman: Legacy.

"Ho appena ricevuto questa splendida edizione Absolute di Superman for All Seasons, una delle mie storie di Superman preferite e che, confesso, ha avuto un'enorme influenza su Legacy", ha scritto James Gunn sulla sua pagina del social network X, come potete vedere nel post disponibile nel link della fonte che trovate in calce all'articolo. "Le opere d'arte del compianto Tim Sale e gli acquerelli di Bjarne Hansen non sono mai stati così belli, né lo sono stati Clark, Ma & Pa. La storia elegante e sicura di Jeph Loeb è ancora bellissima."

In precedenza, James Gunn aveva anticipato che All-Star Superman di Grant Morrison come testo chiave per Superman: Legacy, ma l'aggiunta di Superman for All Seasons alla lista delle fonti di ispirazione del nuovo film suggerisce ancora una volta la direzione verso cui l'autore della saga di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad sembra essere diretto con questa nuova interpretazione dell'iconico eroe DC: del reso Superman for All Seasons è in gran parte un racconto di formazione, con quattro storie separate incentrate su Clark che fa i conti con i suoi poteri, il suo legame con Smallville e l'influenza delle persone a lui care, in particolare i suoi genitori, Lois Lane e Lana Lang.

Ricordiamo che Superman: Legacy uscirà al cinema l'11 luglio 2025. David Corenswet è stato scelto per il ruolo di Superman, con Rachel Brosnahan che interpreterà Lois Lane. Gli altri personaggi DC attualmente confermati sono Hawkgirl (Isabela Merced), Mister Terrific (Edi Gathegi ), Lanterna Verde/Guy Gardner (Nathan Fillion) e Metamorpho (Anthony Carrigan).