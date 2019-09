James Gunn anticipa il periodo di uscita di Guardiani della Galassia Vol.3

Pochi film sono attesi, in questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ormai già entrata nel vivo, quanto Guardiani della Galassia Vol.3, episodio che permetterà ai fan Marvel di tirare un sospiro di sollievo dopo il brivido provato a causa del momentaneo allontanamento di James Gunn dall'orbita Disney.

Il film è stato uno degli ultimi ad essere annunciati dei prossimi arrivi di casa Marvel, e la sua data d'esordio è ancora avvolta nel mistero. Qualcuno, però, ha provato a rompere il muro di segretezza chiedendo lumi al diretto interessato.

Non si è sbottonato però, James Gunn: il regista si è infatti lasciato scappare soltanto una scadenza prima della quale sarà impossibile vedere in sala Star-Lord e soci, senza menzionare con maggior precisione possibili date. La scadenza in questione, tra l'altro, riguarda Gunn molto da vicino: il regista ha infatti indicato l'uscita del suo The Suicide Squad come deadline.

Resteranno delusi, quindi, i fan Marvel che speravano di ricevere notizie che lasciassero intendere la possibilità di un'uscita in tempi brevi. Gunn, comunque, ha dispensato più di una delusione ai suoi follower: il regista ha infatti confermato che non intende dirigere altri film sui Guardiani della Galassia dopo il terzo. Certo, si potrebbe pensare ad uno spin-off, ma Dave Bautista è stato molto pessimista al riguardo.