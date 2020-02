James Gunn anticipa grosse sorprese per Guardiani della Galassia 3

Nella notte il regista e sceneggiatore James Gunn ha discusso con i suoi follower durante un Q&A, e alcune delle domande che gli sono state poste riguardavano anche Guardiani della Galassia 3.

Rispondendo ad una in particolare, Gunn ha anticipato grosse sorprese in arrivo nel film: potete vedere lo screen del botta e risposta in calce all'articolo.

Un utente del social network Instagram ha infatti domandato al regista, già al lavoro sul film in parallelo al suo operato in The Suicide Squad, come si fosse evoluto il capitolo conclusivo della trilogia dei Guardiani durante il processo di scrittura. Gunn ha spiegato: "In realtà è abbastanza simile a come lo immaginai in origine. Ma lungo la strada ci sono sempre diverse sorprese, comunque."

Come qualsiasi altro film dei Marvel Studios, i dettagli di Guardiani della Galassia 3 sono avvolti dal mistero più assoluto, ma il regista ha rivelato che il film chiuderà le storie iniziate nel primo capitolo. Secondo la star Karen Gillan, interprete di Nebula, il trequel sarà il migliore della trilogia. "Ho letto la sceneggiatura del Vol. 3 e penso che sia il migliore della trilogia. Siamo tutti davvero entusiasti di riavere James Gunn come nostro leader, quindi non vediamo l'ora di tornare sul set."

Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe far parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Tra i film che arriveranno prima ricordiamo Black Widow (29 aprile), The Eternals (6 novembre), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), Thor: Love & Thunder (5 novembre 2021) e Black Panther 2 (6 maggio 2022).