James Gunn e l'amore per i videogiochi: il regista è anche un fan di Mass Effect

Dopo aver definito Star Wars: Knights of the Old Republic il suo prodotto preferito dell'intero franchise creato da George Lucas, il regista dei Guardiani della Galassia James Gunn ha ribadito la sua passione per i videogiochi svelando il suo amore per un altro titolo sviluppato da BioWare.

In risposta ad un fan che faceva notare come la software house canadese in quegli anni fosse capace di sfornare un capolavoro dietro l'altro (parliamo di titoli leggendari quali KOTOR, Mass Effect e Dragon Age: Origins), Gunn ha infatti rivelato: "Adoro anche Mass Effect". Purtroppo il filmmaker non ha elaborato ulteriormente sulla sua passione per la serie di videogiochi sci-fi, ma almeno ora abbiamo un perfetto candidato per la regia di un eventuale adattamento di Mass Effect. D'altronde, Gunn ha già dimostrato di saper trattare in modo eccezionale la fantascienza proprio con i due capitoli dei Guardiani.

A proposito del MCU, vi ricordiamo che entro la fine dell'anno partiranno le riprese di Guardiani della Galassia vol.3, la cui uscita è prevista per un generico 2023. Il prossimo agosto, invece, Gunn potrà finalmente mostrare al pubblico la sua ultima fatica, The Suicide Squad, pellicola DC incentrata sul gruppo di villain che comprende tra gli altri la Harley Quinn di Margot Robbie.