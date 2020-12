James Gunn e Alan Tudyk contro Love, Actually: 'Quella scena romantica fa schifo'

"Love Actually - L'amore davvero" è uno dei film più visti nel periodo natalizio, anche grazie al gigantesco cast e all'ambientazione che ne fanno la commedia romantica perfetta da guardare in famiglia. Non tutti però apprezzano il colpo di scena con protagonisti Juliet e Mark, interpretati da Andrew Lincoln e Keira Knightley.

La loro relazione, una delle tante tra quelle interconnesse nel film, è alquanto complessa poiché la ragazza è sposata con il miglior amico di Mark. Dopo varie peripezie, Mark decide di dichiarare il suo amore per la ragazza scrivendo su dei cartelli ciò che prova per lei, una trovata ripresa anche in altri film, che però ha più di qualche detrattore.

"Ho visto Love, Actually. Ho sempre pensato che il momento in cui Andrew Lincoln si presenta alla porta con quei messaggi scritti sui cartelli per Keira Knighly fosse romantico. Caz**te! Lei è sposata con il suo migliore amico?! La verità è che lui non può parlare, altrimenti il suo amico riconoscerebbe la sua voce e rovinerebbe il sesso a tradimento extraconiugale", scrive Alan Tudyk, attore famoso per Firefly e Doom Patrol.

Con lui conviene anche James Gunn, che risponde al tweet ricordando come poco dopo quella scena Juliet decida di correre per strada e baciare il suo spasimante: "Esatto! Si sono appena spostati e lei va a baciare lui?! Ma che ca**o...".

Cosa ne pensate della scena? Siete d'accordo con Gunn e Tudyk?