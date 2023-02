James Gunn affiderà la regia di Batman The Brave & The Bold a Ben Affleck?

Batman The Brave & The Bold è il nuovo film di Batman in arrivo per il DCU di James Gunn, e potrebbe offrire l'occasione perfetta per un ritorno di Ben Affleck a Gotham City e dintorni.

La tragica storia di Ben Affleck con Batman la conosciamo tutti o quasi, di come alla lunga abbia dovuto rinunciare alla regia del suo The Batman (successivamente diventato il The Batman di Matt Reeves) e di come quella rinuncia gli abbia impedito di 'ubriacarsi fino a morire', a causa di pesanti problemi personali che stavano affliggendo l'attore in quel periodo.

Ora però che sono passati diversi anni e che soprattutto la vita privata di Ben Affleck (e la sua carriera: tra qualche mese uscirà il nuovo film da regista Air, nel quale reciterà al fianco del suo migliore amico Matt Damon) è tornata 'back on track', come direbbero gli americani, sono in molti, tra cui quelli che col tempo hanno rivalutato il suo Batman, a volerlo vedere di nuovo alle prese col personaggio. E anche se il suo tempo nei panni di Bruce Wayne è giunto definitivamente al termine (o quasi: apparirà come Batman per due ultime volte, in Aquaman & The Lost Kingdom e The Flash) la possibilità che assuma la guida del supereroe da dietro la macchina da presa non sono mai state così alte.

Lo suggeriscono le voci di corridoio di questi giorni, ma soprattutto lo indicano le dichiarazioni di James Gunn, che recentemente ha confermato che Ben Affleck dirigerà uno dei film DC di prossima uscita, sebbene al momento non sia dato sapere quale: "The Brave & The Bold introdurrà il Batman del DCU, e questo Batman non sarà interpretato né da Robert Pattinson né da Ben Affleck" ha dichiarato Gunn, aggiungendo anche: "Stiamo lavorando con Robert su The Batman – Parte II con Matt Reeves, e stiamo anche lavorando con Ben, che ha fatto parte del nostro team creativo e ha contribuito a plasmare questo nuovo universo, e che vuole personalmente dirigere uno dei nostri progetti. Siamo entusiasti di averlo a bordo".

Considerato che The Brave & The Bold sarà sicuramente più 'colorato' e 'leggero' di The Batman di Matt Reeves e decisamente meno dark dell'originale The Batman pensato da Ben Affleck, potrebbe calzare alla perfezione a questa nuova fase della vita professionale della star...che, dopo l'uscita di Air, guarda caso sarà 'senza lavoro'.

Ben Affleck tornerà a Gotham City come regista? Per il momento non è dato saperlo, ma i fan ci sperano: continuate a seguirci per ogni aggiornamento su The Brave & The Bold.