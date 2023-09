James Gunn dice addio a Jamie Christopher: 'Un veterano di Hollywood'

La morte prematura di Jamie Christopher ha lasciato gran parte dell’industria con l’amaro in bocca: in molti tra coloro che abbiano avuto modo di collaborare con lui hanno rilasciato delle dichiarazioni pubbliche per salutare l’aiuto regista. Tra questi anche James Gunn che lo aveva avuto a fianco durante la creazione di Guardiani della Galassia.

Jamie Christopher è morto a causa di complicazioni cardiache nella sua casa di Los Angeles gettando nello sconforto chi lo conosceva e chi aveva avuto modo di lavorare con il filmmaker inglese.

Nel corso della sua carriera Christopher ha potuto lavorare a franchise di successo come Harry Potter, Star Wars e il Marvel Cinematic Universe, affiancando molti nomi blasonati tra cui quello dell’uomo a capo del nuovo DCU, che non ha mancato dal salutare per un’ultima volta il produttore e assistente alla regia.

Queste le parole di Gunn: “Sono stati due giorni tristi. L’industria cinematografica ha perso uno dei nostri grandi talenti e amici, Jamie Christopher. Jamie è stato il primo assistente alla regia di Guardiani della Galassia, oltre che di Harry Potter, Star Wars, Avengers e molti altri film. Era un vero regista, un artigiano in grado di aggiungere qualcosa a un film in modo creativo e, cosa altrettanto importante, di trovare modi incredibilmente inventivi per realizzarlo. Era anche un amico, sempre presente con un commento sottovoce, una risata di cuore o una storia incredibile su una giornata sul set”.

Quindi Gunn ha concluso il suo ultimo saluto: “Un uomo caloroso che si è guadagnato il rispetto di registi, produttori, attori, e, soprattutto, delle troupe che hanno lavorato per lui. Gli volevano tutti bene e gliene voglio anche io e mi mancherà molto. Riposa in pace, vecchio amico. Il mondo non sarà più così dolce senza di te”.

Parole di grande rispetto e affetto da parte di Gunn, e, unendoci al suo dispiacere per la prematura dipartita di Christopher, vi lasciamo alla recensione di Alien 3, primo film in cui compare il nome di Jamie Christopher nei crediti.