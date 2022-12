James Gray contro le logiche del cinema mainstream: 'E' tutta colpa del capitalismo'

Cinema d'autore e grandi incassi non sono mai andati d'accordo. La recente abitudine di grandi registi di "attaccare" film mainstream sembra non abbia risparmiato neanche James Gray che, dopo i deludenti incassi di Armageddon Time, ha deciso di dire la sua sulla piega presa dal cinema moderno.

Il regista, da sempre acclamato dalla critica, non ha mai avuto la fama di essere un campione di incassi, un pò come tutti i suoi colleghi maestri del cinema d'autore. Il cineasta ha parlato di quanto, a differenza di molti altri, non gli interessi più di tanto l'incasso collezionato dai suoi film. Ad importargli molto di più è il modo in cui questi siano capaci di reagire alla prova del tempo. Nella storia, infatti, molti capolavori non hanno collezionato grandissimi incassi ma sono comunque rimasti nell'immaginario collettivo.

Dopo l'annuncio di Armageddon Time in tanti avevano dato quasi per scontato che il film non sarebbe andato bene poiché troppo personale ed intimista. Durante un'intervista rilasciata ad IndieWire, Gray ha affermato come secondo lui gli incassi siano solo una piccolissima parte dell'eredità lasciata da una pellicola dal punto di vista cinematografico e culturale. "Sono un cinefilo e non ho idea di quali fossero gli incassi al botteghino di Arancia Meccanico o qualcosa di simile. Quindi cerco di separarmi anche da questo. Perché non posso farci niente" ha ammesso il regista. Secondo lui, tutto l'interesse dei fan verso il botteghino deriva solo da logiche legate ad un capitalismo dilagante. "Ti fa capire quanto siamo indottrinati verso il capitalismo quando qualcuno (per criticare una pellicola) dice 'I suoi film non hanno fatto un centesimo!".

Se vi va di scoprire qualcosa di più sull'acclamato regista di Armageddon Time vi consigliamo il nostro speciale sul cinema di James Gray e le sue influenze. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!