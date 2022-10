Che ne dici di un biopic su Kennedy? James Gray racconterà il giovane JFK

La produzione Madriver Pictures sta lavorando sul biopic su John Fitzgerald Kennedy. La direzione del film è stata ufficialmente affidata a James Gray. Questo nuovo progetto si aggiunge alla lunga lista di capolavori del regista. E' nostra cura (e dovere) citarvene alcuni.

James Gray si è recentemente distinto per Armageddon Time, un coming-of-age anni '80 dopo l'avvento di Reagan. Il film è stato presentato al Festival di Cannes di quest'anno (qui potete vedere il trailer di Armageddon Time). Il regista ha arricchito il cast di talenti inestimabili hollywoodiani, come Jessica Chastain, Oscar Isaac e Donald Sutherland. Ma non è tutto: ci saranno anche Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins e Jessica Chastain.

Tornando al biopic su JFK, per ora non è chiaro il nome ufficiale. Le informazioni accertate sul progetto sono, per ora, sul regista e sulla trama: il film ripercorrerà i primi passi di un giovane John in lotta con il padre, fino al suo approdo alla Casa Bianca come 35° presidente degli Stati Uniti d'America.

Non è la prima volta che la produzione Madriver Pictures collabora con Gray: insieme hanno portato alla luce Ad Astra (2019), un viaggio fantascientifico in compagnia di Brad Pitt nelle vesti di un ingegnere militare nello spazio per cercare il padre. Nel cast c'erano anche Tommy Lee Jones e Donald Sutherland. Se ve la siete persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ad Astra.