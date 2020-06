James Gandolfini, la star de I Soprano minacciò di 'spaccare il c**o' ad Harvey Weinstein

Steve Schirripa e Michael Imperioli, interpreti rispettivamente di Bobby Baccalieri e Christopher Moltisanti ne i Soprano, durante una recente puntata del podcast di Joe Rogan. hanno raccontato un aneddoto che riguarda il compianto James Gandolfini e Harvey Weinstein.

Dopo la recente accusa di Kate Beckinsale nei confronti delle pressioni di Weinstein, condannato lo scorso marzo a 23 anni di carcere per violenza sessuale, le star dell'acclamata serie HBO hanno svelato un episodio simile che ha coinvolto l'ex collega e il produttore.

"Mi disse 'Harvey Weinstein continua a chiamarmi, vuole che vada da Letterman e io ho rifiutato" ha spiegato Schirripa. "Si comportò davvero male con Jim, così mi disse 'Gli spacco il culo ad Harvey Weinstein! Se mi chiama ancora una volta, lo prendo a calci in culo! Per quel che mi paga, non lo faccio di sicuro'. Giuro su Dio. E tutto questo è accaduto prima di tutta la questione di Harvey Weinstein, quando era ancora un ca**o di Re."

Per chi non lo sapesse, Schirripa e Imperioli conducono un podcast del titolo "Talking Sopranos" in cui svelano il dietro le quinte dell'acclamata serie HBO che ha rivoluzionato il mondo della televisione, attraverso interviste ai vari membri del cast, produttori e sceneggiatori che hanno contribuito alla sua realizzazione.