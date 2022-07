James Franco torna a recitare: sarà nel cast di Tu, Mio tratto dal romanzo di Erri De Luca

James Franco pare finalmente pronto a interrompere il suo lungo periodo di lontananza dalle scene per tornare a recitare. Sarà, infatti, tra i protagonisti di Me, You, adattamento cinematografico del romanzo di Erri De Luca (intitolato Tu, mio e edito in Italia da Feltrinelli) diretto da Bille August. Nel cast anche Tom Hollander e Daisy Jacob.

Di seguito, la sinossi principale del film: "Dramma di formazione, "Tu, mio" si svolge sull'isola di Ischia negli anni Cinquanta. È qui che Marco, un sedicenne in fuga dal suo noioso collegio scozzese, fa amicizia con il soldato americano diventato pescatore Nicola (interpretato da Franco). I due passano le ore navigando nella baia di Napoli, mentre Nicola racconta al suo giovane amico storie di guerra e di oceani. Ma quando Marco incontra la misteriosa ventenne Caia (interpretata da Jacob) ne rimane affascinato e, dopo aver scoperto che è una sopravvissuta ai campi di concentramento, giura di vendicarsi. Ben presto trama per dare fuoco a una villa occupata da un gruppo di beceri turisti tedeschi nella speranza di conquistare l'affetto di Caia".

"Profondamente tenero e agrodolce, 'Tu, mio' esplora la cruda bellezza e la tragedia dell'amore, l'età dell'innocenza e l'amara realtà della guerra", si legge nella logline ufficiale.

Greg Latter ("Goodbye Bafana") ha scritto la sceneggiatura e il film è prodotto da Sean O'Kelly ("Paura profonda") e Marc Bikindou ("Black Dahlia") e da Mark Hammond di Cristaldi Pics ("Il traditore"). Jad Ben Ammar e Leo Maidenberg ("Paura profonda") saranno co-produttori.

Si tratta di un nuovo ruolo per l'attore americano dopo le accuse che hanno travolto Franco all'inizio del 2018 per molestie sessuali da parte di alcune sue studentesse. James Franco ha patteggiato per una cifra di 2 milioni di dollari, dopo aver ripetutamente chiesto scuse alle sue accusatrici.

Franco reciterà anche nel thriller poliziesco Mace, come annunciato il mese scorso.